Фаны "Карпат" вступили в оппозицию к руководству клуба

Фанаты львовских "Карпат" опубликовали на своей Facebook-странице заявление относительно перспектив замены главного тренера Александра Чижевского на Романа Санжара.

Болельщики выступают за то, чтобы Чижевский продолжил работу с командой.

"В связи с появлением в интернете инсайдерской информации о планах руководства клуба об отставке действующего главного тренера команды и, вместе с тем, желанием заключить контракт с абсолютно посредственными специалистами с опытом работы в клубах с сомнительной репутацией, мы - лидеры всех активных группировок и коллективов фанатов львовских "Карпат" - считаем нужным заявить о своей полной поддержке нынешнему главному тренеру команды, патриоту львовского футбола - Александру Арсеньевич Чижевского.

Мы не видим никаких оснований для этой отставки - команда, собранная на ходу, не имела возможности пройти полноценные сборы, доукомплектована уже по ходу чемпионата, на данный момент благодаря самоотверженному труду тренеров превратилась в боеспособную, сплоченную одной целью единицу и прогресс команды очевиден.

Мы категорически против любых закулисных интриг, которые внес в жизни клуба один одиозный футбольный агент, а персоне предложенной кандидатуры хотим напомнить о существовании такого понятия, как "тренерская этика" и недопустимости становиться на "живое" место, подсиживая своего коллегу по тренерскому цеху.

Надеемся на понимание со стороны всех причастных к данной ситуации и на их заинтересованность в стабильности и успеху нашего родного клуба!"

Напомним, после 6-ти туров чемпионата Украины "Карпаты" расположились в турнирной таблице на предпоследнем месте, имея в активе 5 очков.