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Бывший тренер донецкого "Олимпика" возглавил львовские "Карпаты"

Руководство клуба проигнорировало заявление фанатов.

Бывший тренер донецкого "Олимпика" возглавил львовские "Карпаты"
Роман Санжар
Фото: fckarpaty.com

Новым главным тренером львовского футбольного клуба "Карпаты" стал 40-летний Роман Санжар.

Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

Старшим тренером команды назначен Алексей Змиевский, тренером по работе с вратарями - Станислав Тищенко.

Ранее фанаты львовских "Карпат" вступили в оппозицию к руководству клуба в связи с перспективой замены главного тренера Александра Чижевского на Романа Санжара. Болельщики выступили за то, чтобы Чижевский продолжил работу с командой.

Уроженец Донецка Роман Санжар - воспитанник донецкого "Шахтера". Выступал за донецкий "Металлург", дружковский "Машиностроитель", криворожский "Кривбасс", луганскую "Зарю" и донецкий "Олимпик".

В 2013-м начал тренерскую деятельность и возглавил "Олимпик". Вместе с донецкой командой выиграл Первую лигу. Команда под руководством Санжара вышла в полуфинал Кубка Украины, приняла участие в Лиге Европы.

В октябре 2018 года Санжар покинул пост главного тренера "Олимпика".

Напомним, после 6-ти туров чемпионата Украины "Карпаты" расположились в турнирной таблице на предпоследнем месте, имея в активе 5 очков.

Донецкий "Олимпик", занимающий последнее место в турнирной таблице, накануне тоже получил нового главного тренера. Им стал испанец Винсенте Гомес, который до недавнего времени работал ассистентом главного тренера киевского "Динамо" Александра Хацкевича, уволенного с поста в середине августа.

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