Иран задержал иностранный танкер в Ормузском проливе

Береговая охрана Ирана задержала иностранное судно с 12 филиппинцами на борту в районе Ормузского пролива. Об этом в субботу, 7 сентября, со ссылкой на иранское информационное агентство ISNA передает Associated Press.

Сообщается, что причиной задержания стала попытка экипажа контрабандой провести 280 тысяч литров топлива.

Пятый флот ВМС США, базирующийся в Бахрейне, пока не прокомментировал ситуацию.

Напомним, в последнее время в Ормузском проливе сохраняется напряженная обстановка на фоне обострения отношений между Ираном и США. Это не первый случай задержания Ираном иностранных кораблей.

19 июля за нарушение международных правил судоходства был задержан танкер Stena Impero, следовавший под британским флагом. Это произошло после того, как власти Гибралтара 4 июля задержали иранский танкер Grace 1 (переименован в Stena Impero), команду которого подозревали в поставках нефти в Сирию из Ирана в обход санкций ЕС.

Иранский танкер провел в Гибралтаре 46 дней, после чего покинул порт. Группу моряков с борта Stena Impero освободили в начале сентября, часть команды остается на судне до определения его дальнейшей судьбы.

В начале августа также сообщалось, что Иран задержал в Персидском заливе иракский танкер, который заподозрили в контрабанде нефти.