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Семь стран Южной Америки подписали соглашение о противодействии лесным пожарам

С начала 2019 года в Бразилии было зафиксировано более 75 тысяч лесных пожаров.

Семь стран Южной Америки подписали соглашение о противодействии лесным пожарам
Семь стран Южной Америки подписали соглашение о защите лесов Амазонии
Фото: telegraph.co.uk

Государства Южной Америки приложат больше усилий для защиты лесов Амазонии, которые страдают от многочисленных пожаров. Соответствующее соглашение подписали в колумбийской Летисии в пятницу, 6 сентября, представители Колумбии, Перу, Бразилии, Эквадора, Боливии, Суринама и Гайаны, передает DW.

Сотрудничество среди прочего подразумевает обмен информацией о нелегальной вырубке леса и незаконных раскопках. На церемонии подписания документа президент Колумбии Иван Дуке призвал немедленно усилить защиту тропических лесов, назвав это "решающим шагом для выживания нашей планеты".

В саммите участвовали также президенты Перу, Эквадора и Боливии. Жаир Болсонару, президент Бразилии, на территории которой находится большая часть дождевых лесов Амазонии, отменил визит в связи с предстоящей операцией, вместо него прибыл глава бразильского МИДа. 

Однако Болсонару записал видеообращение к коллегам, в котором призвал их сопротивляться "попыткам придать международный статус защите тропических лесов".

По словам Жаира Болсонару, страны Южной Америки должны занять жесткую позицию и "защитить свой суверенитет", чтобы каждое государство могло реализовать "лучшую политику для региона Амазонии". 

С начала 2019 года в Бразилии было зафиксировано более 75 тысяч лесных пожаров - на 84 процента больше, чем в 2018 году. G7 предложила выделить 20 млн на борьбу с ними, надеясь остановить катастрофу. Однако президент Бразилии, которого критикуют за нерешительную реакцию на сильнейшие лесные пожары в бассейне Амазонки, отказался принять помощь. Болсонару раздраженно отреагировал на то, что проблема лесных пожаров в Бразилии обсуждается на саммите G7 без участия этой страны.

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