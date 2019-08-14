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Перуанская полиция собирается купить Ан-178

Новейший украинский самолет получил первого заказчика.

Фото: Макс Требухов

Перу может стать первым иностранным заказчиком новейшего военно-транспортного самолета Ан-178. Его планируется поставить для национальной полиции Перу на замену Ан-32Б, которые она эксплуатирует.

Об этом сообщила пресс-служба "Укроборонпрома", которая сообщает о победе в тендере на "определенное количество военно-транспортных самолетов". По данным испанского сайта defensa.com, речь идет о единственном экземпляре на замену самолета Ан-32Б с бортовым номером PNP-234. Стоимость поставки - 65 млн долларов.

В перуанском тендере украинский Ан-178 соперничал с C-27 Spartan консорциума Lockheed Martin и Alenia, а также с C-295 производства Airbus Military.

Участие в тендере принимало предприятие "Спецтехноэкспорт", которое входит в состав "Укроборонпрома".

Многоцелевой транспортный самолет Ан-178 разработан на ГП "Антонов", которое тоже входит в состав "Укроборонпрома". В производственной кооперации по программе Ан-178 задействовано около 200 компаний из 15 стран.

Ан-178 является развитием семейства региональных реактивных самолетов Ан-148/Ан-158. Высота полета - 12 км, дальность - 5500 км, максимальная скорость - 825 км/ч. Самолет имеет измененную форму фюзеляжа, рампу для погрузки и выгрузки габаритных грузов и способен перевозить до 18 тонн, в том числе груз в контейнерах.

Самолет способен садиться и взлетать с любых аэродромов, в том числе грунтовых.

Ан-178 выполнил первый полет 7 мая 2015 года и находится в процессе сертификации. В июле 2018 года "Укроборонпром" представил Ан-178 на международном авиакосмическом салоне Farnborough Airshow.

В 2015 году госпредприятие "Антонов" и саудовская Taqnia Aeronautics подписали меморандум о поставке 30 многоцелевых самолетов Ан-178 военно-воздушным силам Саудовской Аравии.

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