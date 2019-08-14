Исполнительная служба начала взыскание 810 млн гривен с "Укртелекома"

Оператор должен оплатить проценты по облигациям, которые намеревался, но не смог выкупить.

Исполнительная служба открыла производство о принудительном взыскании с компании «Укртелеком» Рината Ахметова 810 млн гривен - это сумма процентного дохода по облигациям, которые компания обязалась выкупить у двух государственных банков, однако не сделала этого.

Об этом сообщает Finbalance.

Долг взимают по решению Верховного суда в пользу государственного Укрэксимбанка. Этим решением суд частично удовлетворил требования банка, позволив ему взыскать только проценты по облигациям, тело долга - около 4 миллиардов гривен - суд постановил не взимать.

В 2011 году Укртелеком был продан компании «ЕСУ», которой владела австрийская компания EPIC. СКМ Рината Ахметова приобрела «ЕСУ» через два года после тендера. В 2015 году Укртелеком взял на себя обязательства выкупить у двух госбанков (Ощадбанка и Укрэксимбанка) облигации своей материнской компании «ЕСУ» на сумму 2 млрд грн. Оператору так и не удалось продать свой мобильный актив - «Тримоб», поэтому у компании не было денег на покрытие облигаций. Сроки выплаты долга закончились еще в середине марта 2017 года.

25 июля 2019 Ощадбанк сообщил, что выиграл дело против «Укртелекома» в Верховном суде на 1,5 миллиарда гривен.