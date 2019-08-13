В Запорожье изготовили двигатели для турецких беспилотников Baykar
В Запорожье изготовили двигатели для турецких беспилотников Baykar
Оккупационные власти Крыма будут просить Украину пустить воду из Днепра на полуостров (обновлено)
Оккупационные власти Крыма будут просить Украину пустить воду из Днепра на полуостров (обновлено)
Индиец утопил подаренный родителями BMW, потому что хотел Jaguar
Индиец утопил подаренный родителями BMW, потому что хотел Jaguar
Складати чи не складати. Чому студенти-медики протестують проти IFOM?
Складати чи не складати. Чому студенти-медики протестують проти IFOM?
Глава "Укрзализныци" назвал свою зарплату
Глава "Укрзализныци" назвал свою зарплату
В Глевахе иномарка врезалась в маршрутку: двое погибших и более 10 пострадавших
В Глевахе иномарка врезалась в маршрутку: двое погибших и более 10 пострадавших
Зеленский внес изменения в свой указ об увольнении Цигикала
Зеленский внес изменения в свой указ об увольнении Цигикала
Зеленский устроил кадровые чистки в Житомире из-за ситуации с янтарем
Зеленский устроил кадровые чистки в Житомире из-за ситуации с янтарем
Мир меняется, оставаясь прежним
Мир меняется, оставаясь прежним
ГлавнаяЭкономикаБизнес

FlixBus и Gunsel анонсировали совместные перевозки из Киева в Прагу, Варшаву и Вроцлав с 19 августа

До 15 августа билеты на эти маршруты можно купить за 5 евро.

FlixBus и Gunsel анонсировали совместные перевозки из Киева в Прагу, Варшаву и Вроцлав с 19 августа
Фото: flixbus.com

Крупный европейский автобусный перевозчик FlixBus сообщил о начале работы в Украине в партнерстве с компанией Gunsel. Совместные перевозки стартуют с 19 августа по маршрутам из Киева в Варшаву, Вроцлав и Прагу. 

Об этом сообщает Центр транспортных стратегий по итогам пресс-конференции Flixbus.

В каждом автобусе Gunsel на указанных маршрутах будет 15 маркированных сидений для пассажиров Flixbus.

По маршруту Киев-Варшава (через Люблин) автобус будет курсировать ежедневно; Киев-Вроцлав (через Житомир, Ривне, Львов, Краков, Катовице) - три раза в неделю; Киев-Прага (через Житомир, Ривне, Львов, Градец Кралове) - три раза в неделю.

"Мы хотим соединить три столицы - Киев, Прагу, Варшаву. Мы также стараемся присоединить Львов и Житомир к нашим международным хабам. Тогда пассажир, который едет из Украины только с одной пересадкой, сможет доехать до огромного количества городов Европы", - отметил гендиректор FlixBus в Польше и Украине Михал Леман.

По случаю запуска новых маршрутов FlixBus объявил о том, что до 12:00 15 августа на совместные рейсы с Gunsel билеты можно купить по цене от 5 евро.

Помимо этого, Министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что Киевская область заинтересована во внедрении междугородных перевозок по Украине компанией FlixBus.

"У меня вчера был разговор с новым руководителем Киевской области Михаилом Бно-Айрияном. Он заинтересован в том, чтобы встретиться с FlixBus и запустить внутриобластные рейсы. Киевская область могла бы стать "пилотом"", - сказал министр.

Ранее FlixBus уже анонсировал открытие рейсов из украинских городов в ряд стран ЕС. Согласно анонсу перевозчика, до конца 2019 года FlixBus запустит перевозки из Киева, Харькова, Одессы и Львова в Польшу, Германию, Чехию, Австрию и Венгрию.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также