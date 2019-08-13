FlixBus и Gunsel анонсировали совместные перевозки из Киева в Прагу, Варшаву и Вроцлав с 19 августа

До 15 августа билеты на эти маршруты можно купить за 5 евро.

Крупный европейский автобусный перевозчик FlixBus сообщил о начале работы в Украине в партнерстве с компанией Gunsel. Совместные перевозки стартуют с 19 августа по маршрутам из Киева в Варшаву, Вроцлав и Прагу.

Об этом сообщает Центр транспортных стратегий по итогам пресс-конференции Flixbus.

В каждом автобусе Gunsel на указанных маршрутах будет 15 маркированных сидений для пассажиров Flixbus.

По маршруту Киев-Варшава (через Люблин) автобус будет курсировать ежедневно; Киев-Вроцлав (через Житомир, Ривне, Львов, Краков, Катовице) - три раза в неделю; Киев-Прага (через Житомир, Ривне, Львов, Градец Кралове) - три раза в неделю.

"Мы хотим соединить три столицы - Киев, Прагу, Варшаву. Мы также стараемся присоединить Львов и Житомир к нашим международным хабам. Тогда пассажир, который едет из Украины только с одной пересадкой, сможет доехать до огромного количества городов Европы", - отметил гендиректор FlixBus в Польше и Украине Михал Леман.

По случаю запуска новых маршрутов FlixBus объявил о том, что до 12:00 15 августа на совместные рейсы с Gunsel билеты можно купить по цене от 5 евро.

Помимо этого, Министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что Киевская область заинтересована во внедрении междугородных перевозок по Украине компанией FlixBus.

"У меня вчера был разговор с новым руководителем Киевской области Михаилом Бно-Айрияном. Он заинтересован в том, чтобы встретиться с FlixBus и запустить внутриобластные рейсы. Киевская область могла бы стать "пилотом"", - сказал министр.

Ранее FlixBus уже анонсировал открытие рейсов из украинских городов в ряд стран ЕС. Согласно анонсу перевозчика, до конца 2019 года FlixBus запустит перевозки из Киева, Харькова, Одессы и Львова в Польшу, Германию, Чехию, Австрию и Венгрию.