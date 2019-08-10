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Украина и Турция создали предприятие для разработки ударного дрона

Беспилотник сможет вести разведку с больших высот и часами находиться в воздухе.

Украина и Турция создали предприятие для разработки ударного дрона
Фото: president.gov.ua

Компания "Укрспецэкспорт", которая входит в состав "Укроборонпрома", и турецкий производитель беспилотников Baykar Defence создали совместное предприятие в сфере высокоточного оружия и аэрокосмических технологий.

Об этом сообщает пресс-служба Совета национальной безопасности и обороны Украины.

"Главная задача предприятия – объединить мощности оборонных комплексов двух стран для серийного производства новых образцов современного вооружения для собственных армий. Это позволит отойти от классических контрактов по купле-продажи вооружений к принципиально новому уровню сотрудничества – синергии оборонных технологий и сочетания передовых разработок Турции и Украины", - говорится в заявлении.

Одним из первых проектов совместного предприятия станет разработка беспилотного летательного аппарата нового поколения. Этот дрон сможет вести разведку с больших высот, часами находиться в воздухе, развивать значительную крейсерскую скорость и наносить удары широким спектром высокоточного вооружения.

Известно, что дрон будет изготовлен с применением композитных материалов и будет оснащен двигателями украинского производства, способных работать в экстремальных условиях.

Напомним, весной 2019 года Турция поставила в Украину беспилотники Bayraktar TB2.

Bayraktar TB2 может нести управляемые противотанковые ракеты и авиационные бомбы. Он оснащен двигателем внутреннего сгорания Rotax 912, корпус выполнен из композитных материалов и оснащен системой автоматического взлета и посадки.

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