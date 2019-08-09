В Украине второй месяц подряд зафиксирована дефляция

В июле 2019 года в Украине было зафиксировано снижение потребительских цен (дефляция) на 0,6% по сравнению с июнем. В июне также была дефляция.

Об этом свидетельствуют данные Госстата, обнародованные в пятницу.

За минувший месяц подешевели овощи (-13,6%), а также одежда (-3,9%) и обувь (-5,2%). На 10,4% снизились цены на газ, на 3,2% - на топливо.

Годовая инфляция (июль к июлю прошлого года) составила 9,1%.

За семь месяцев 2019 года инфляция составила 3,0%.

Напомним, 18 июля Национальный банк Украины объявил о снижении учетной ставки в связи с замедлением инфляции. Теперь она составляет 17% вместо прежних 17,5%.

НБУ прогнозирует, что инфляция снизится до 6,3% на конец 2019 года, в начале следующего вернется в целевой диапазон и достигнет среднесрочной цели 5% в конце 2020 года.