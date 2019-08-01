Центробанк США снизил учетную ставку впервые за последние 11 лет

Федеральная резервная система США объявила о первом с 2008 года снижении учетной ставки. Среди причин этого шага ФРС называет низкие темпы роста мировой экономики и замедление инфляции в США. В случае необходимости Федрезерв обещал продолжить снижение базовой ставки. передает Голос Америки.

Базовая ставка однодневного банковского кредитования была снижена на четверть процентного пункта – до целевого диапазона 2,00% - 2,25%. В заявлении ФРС говорится, что ставку решили снизить "в связи с влиянием событий в мировой экономике на экономический прогноз, а также из-за давления, которое оказывает низкая инфляция".

ФРС обещает и в дальнейшем внимательно следить за факторами, влияющими на экономический рост.

Между тем на американском фондовом рынке отмечается некоторое снижение после выхода заявления ФРС по итогам заседания об уровне базовой ставки. Биржевой индекс S&P 500 частично восстановился после того, как ненадолго упал до минимума за последние сутки.

Утром 31 июля индекс был выше на 3% по сравнению с 19 июня, когда ФРС впервые сообщила о возможном снижении ставки для поддержания роста экономики.