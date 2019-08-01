​Кличко улетел в США к адвокату Трампа
​Кличко улетел в США к адвокату Трампа
"Где вы это взяли? Это ужас", - Зеленский отказался принять в подарок свой бюст
"Где вы это взяли? Это ужас", - Зеленский отказался принять в подарок свой бюст
Песня американского рэпера побила рекорд Despacito
Песня американского рэпера побила рекорд Despacito
Зеленский назначил главу Черкасской области
Зеленский назначил главу Черкасской области
Набсовет Приватбанка возглавила бывшая сотрудница Казначейства США
Набсовет Приватбанка возглавила бывшая сотрудница Казначейства США
Зеленский предложил и.о. мэра Смелы продать свою "Тойоту" для погашения долгов города за тепло
Зеленский предложил и.о. мэра Смелы продать свою "Тойоту" для погашения долгов города за тепло
Минкультуры подтвердило ликвидацию Киевского патриархата
Минкультуры подтвердило ликвидацию Киевского патриархата
Новый поворот в деле Фирташа: прокуроры предлагали закрыть дело в обмен на показания против Трампа
Новый поворот в деле Фирташа: прокуроры предлагали закрыть дело в обмен на показания против Трампа
Общественный запрос на новые подходы к школьному образованию приближает их реализацию, - эксперт
Общественный запрос на новые подходы к школьному образованию приближает их реализацию, - эксперт
ГлавнаяМир

Центробанк США снизил учетную ставку впервые за последние 11 лет

Решение принято из-за низких темпов роста мировой экономики и замедления инфляции в США.

Центробанк США снизил учетную ставку впервые за последние 11 лет
Глава ФРС Джером Пауэлл
Фото: EPA/UPG

Федеральная резервная система США объявила о первом с 2008 года снижении учетной ставки. Среди причин этого шага ФРС называет низкие темпы роста мировой экономики и замедление инфляции в США. В случае необходимости Федрезерв обещал продолжить снижение базовой ставки. передает Голос Америки.

Базовая ставка однодневного банковского кредитования была снижена на четверть процентного пункта – до целевого диапазона 2,00% - 2,25%. В заявлении ФРС говорится, что ставку решили снизить "в связи с влиянием событий в мировой экономике на экономический прогноз, а также из-за давления, которое оказывает низкая инфляция".

ФРС обещает и в дальнейшем внимательно следить за факторами, влияющими на экономический рост.

Между тем на американском фондовом рынке отмечается некоторое снижение после выхода заявления ФРС по итогам заседания об уровне базовой ставки. Биржевой индекс S&P 500 частично восстановился после того, как ненадолго упал до минимума за последние сутки.

Утром 31 июля индекс был выше на 3% по сравнению с 19 июня, когда ФРС впервые сообщила о возможном снижении ставки для поддержания роста экономики.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также