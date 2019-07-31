Россия не будет обжаловать арест танкера Neyma украинским судом

"Для нас было главное вернуть людей, они давно уже дома".

Власти России не намерены обжаловать решение украинского суда об аресте российского танкера NEYMA, который блокировал украинские военные корабли в Керченском проливе, однако будет "внимательно следить" за ситуацией. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Григорий Карасин в эфире российской радиостанции "Коммерсант FM".

По мнению официальной Москвы, поскольку судно находится в частной собственности, обжаловать решение об аресте должен его владелец.

"Для нас самое главное было освободить людей. Наши граждане, моряки уже находятся давно дома", - пояснил Карасин.

Напомним, 25 июля Служба безопасности Украины совместно с Военной прокуратурой задержали российский танкер NEYMA, который блокировал украинские военные корабли в Керченском проливе в ноябре прошлого года. Этот танкер зашел в порт Измаил под новым названием Nika Spirit. На судне провели обыск по установлению фактических обстоятельств дела, изъятие документов из суда, записей радио переговоров во время конфликта, бортовых журналов. Также допросили членов экипажа и изъяли документы, необходимые для установления истины в производстве.

Позже в СБУ заявили, что экипаж судна не нарушал нормы Морского права и законы Украины, поэтому оснований для задержания российских моряков установлено не было. 26 июля моряки вернулись домой.