Работавший в рядах "ДНР" двойной агент СБУ выведен из оккупированной территории
Работавший в рядах "ДНР" двойной агент СБУ выведен из оккупированной территории
Секретарь Киевсовета подал в отставку
Секретарь Киевсовета подал в отставку
Богдан заявил, что ему предлагали $20 млн за то, чтобы Кличко остался главой КГГА
Богдан заявил, что ему предлагали $20 млн за то, чтобы Кличко остался главой КГГА
Луценко понизил прокурора Кулика до начальника отдела
Луценко понизил прокурора Кулика до начальника отдела
В Трускавце проходит второй день обучения депутатов от "Слуги народа"
В Трускавце проходит второй день обучения депутатов от "Слуги народа"
Песня американского рэпера побила рекорд Despacito
Песня американского рэпера побила рекорд Despacito
Большие проблемы небанковского микрокредитования
Большие проблемы небанковского микрокредитования
Как депутатов Зеленского «делали»
Как депутатов Зеленского «делали»
Роман Безсмертний: «Декілька людей в Росії хочуть правити світом і їх не цікавить доля України»
Роман Безсмертний: «Декілька людей в Росії хочуть правити світом і їх не цікавить доля України»
ГлавнаяМир

Сюзники НАТО в 2019 убили больше афганцев, чем талибы, - ООН

Общее число убитых и раненых среди гражданского населения в Афганистане снизилось.

Сюзники НАТО в 2019 убили больше афганцев, чем талибы, - ООН
Фото: EPA/UPG

В первой половине 2019 года в результате действий афганской армии и войск НАТО в Афганистане погибло больше гражданского населения, чем от рук "Талибана" и "Исламского государства".

Такие данные приводятся в отчете ООН, передает ВВС.

Согласно отчету, с января по июнь 717 гражданских лиц было убито в Афганистане проправительственными силами и войсками НАТО, 531 - боевиками антиправительственных сил, в числе которых талибы и отряды ИГ.

В апреле данные о подобном соотношении жертв появились у ООН относительно первой четверти этого года, теперь этот тренд подтверждается.

Такую картину в организации наблюдают впервые с момента, когда более 10 лет назад ООН начала подсчет жертв среди гражданского населения в Афганистане.

Несмотря на такое соотношение погибших, в ООН утверждают, что общее число убитых и раненых среди гражданского населения в Афганистане снизилось.

Снижение числа убитых боевиками объясняют сокращением количества нападений подрывников-смертников. Рост числа жертв от рук проправительственных сил - активизацией действий военной авиации и поисково-разведывательных операций.

США официально завершили свою боевую миссию в Афганистане в 2014 году, но по-прежнему оказывают авиационную и прочую военную поддержку местным проправительственным силам.

Боевики отказываются вести официальные переговоры с афганским правительством до тех пор, пока не будет согласован график вывода американских войск.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также