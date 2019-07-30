Сюзники НАТО в 2019 убили больше афганцев, чем талибы, - ООН

В первой половине 2019 года в результате действий афганской армии и войск НАТО в Афганистане погибло больше гражданского населения, чем от рук "Талибана" и "Исламского государства".

Такие данные приводятся в отчете ООН, передает ВВС.

Согласно отчету, с января по июнь 717 гражданских лиц было убито в Афганистане проправительственными силами и войсками НАТО, 531 - боевиками антиправительственных сил, в числе которых талибы и отряды ИГ.

В апреле данные о подобном соотношении жертв появились у ООН относительно первой четверти этого года, теперь этот тренд подтверждается.

Такую картину в организации наблюдают впервые с момента, когда более 10 лет назад ООН начала подсчет жертв среди гражданского населения в Афганистане.

Несмотря на такое соотношение погибших, в ООН утверждают, что общее число убитых и раненых среди гражданского населения в Афганистане снизилось.

Снижение числа убитых боевиками объясняют сокращением количества нападений подрывников-смертников. Рост числа жертв от рук проправительственных сил - активизацией действий военной авиации и поисково-разведывательных операций.

США официально завершили свою боевую миссию в Афганистане в 2014 году, но по-прежнему оказывают авиационную и прочую военную поддержку местным проправительственным силам.

Боевики отказываются вести официальные переговоры с афганским правительством до тех пор, пока не будет согласован график вывода американских войск.