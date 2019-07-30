В Киевской области при пожаре в частном доме погибли двое маленьких детей

В Киевской области при пожаре в частном жилом доме погибли двое несовершеннолетних детей.

Об этом сообщается на сайте Госслужбы почрезвычайным ситуациям.

"29 июля в 10:38 в с. Гайшин Переяслав-Хмельницкого района в частном жилом доме возник пожар. По прибытию спасателей на место было установлено, что пламенем охвачена полностью крыша дома общей площадью 64 м 2. По словам соседей, дома могли находиться дети", - говорится в сообщении.

Огонь был локализован в 11:14 и ликвидирован в 11:35 силами восьми человек личного состава ГосЧС.

Однако, при пожаре погибли двое детей - 2015 и 2017 рождения.

Фото: dsns.gov.ua

Напомним, ранее в Киеве произошел сильный пожар в восьмиэтажной сталинке на Кловском спуске, 14. Горела квартира на пятом этаже. В результате погибла пожилая женщина.