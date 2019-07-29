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В Венгрии повторно арестовали украинского капитана теплохода, сбившего катер на Дунае

Ранее его отпустили под залог в 50 тыс. долларов.

В Венгрии повторно арестовали украинского капитана теплохода, сбившего катер на Дунае
Фото: EPA/UPG

Верховный суд Венгрии снова взял под стражу 64-летнего украинского капитана круизного теплохода, столкнувшегося с прогулочным катером на реке Дунай в Будапеште, что привело к смерти 28 людей, преимущественно туристов из Южной Кореи.

Факт повторного заключения под стражу украинского капитана подтвердили адвокат задержанного Габор М. Тоут и пресс-секретарь столичного суда Ференц Раб. Подробности не разглашаются, передает Радио Свобода.

В свою очередь, интернет-портал Police.hu сообщил, что в процессе расследования, к которому привлекли ряд экспертов, следователи снова взяли под стражу капитана-украинца по подозрению в неоказании помощи пострадавшим.

Верховный суд Венгрии решил, что июньское решение суда Будапешта освободить украинца под залог в 15 млн форинтов (более 50 тыс. долларов) противоречит национальному законодательству, и отменил его.

С 13 июня украинец находился под домашним арестом без права покидать Будапешт и должен был дважды в неделю ходить в офис следователей.

29 мая на Дунае столкнулись швейцарское круизное судно Viking Sigyn и малый прогулочный катер "Русалка". От сильного удара катер затонул примерно за 7 секунд. Всего на борту катера было 35 человек (венгры - капитан и матрос, и 33 пассажира, граждане Южной Кореи), спаслись лишь семеро.

В ходе поисковых работ найдены тела 24 взрослых и 6-летнего ребенка. Среди них был венгерский капитан и матрос затонувшего судна. Один пассажир до сих пор считается пропавшим без вести.

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