Украинский траулер "Иван Голубец" затонул у берегов Мавритании после длительного пожара

Украинский океанский траулер "Иван Голубец" затонул у берегов Мавритании после длительного пожара. В момент возгорания на его борту находилось 90 человек - граждане Украины и России. Известно о двух погибших, сообщил бывший представитель президента в Автономной Республике Крым Борис Бабин на своей странице в Фейсбук.

Фото: Цензор

"Согласно обновленной информации о трагической судьбе украинского рыболовного судна "Иван Голубец" - судно затонуло вчера ночью в океане, на глубине 35 метров, и уже имеем двух подтвержденных погибших рыбаков. Капитан судна - крымчанин, был в рейсе с украинскими документами", - написал Бабин.

"Непонятные маневры судна перед инцидентом, отключение АИС и странные действия команды во время попыток спасения кораблю уже позволяют специалистам предположить, что в трюмах злосчастного судна было что-то интересное, кроме собственно рыбы. Что-то такое, что лучше никому не показывать", - написал чиновник.

Он напомнил, что "Иван Голубец" находится в собственности украинской государственной компании под операционным управлением латвийского бизнесмена и ходит под флагом Грузии.

Пожар начался вчера в машинном отделении и быстро распространился на палубу. Из-за сильного задымления капитан отдал команду покинуть судно. Людей эвакуировал другой траулер "Маршал Крылов".

Фото: Цензор

Фото: Цензор

"Иван Голубец" - одно из четырех океанских судов, которые принадлежат Украине. Они исторически добывали рыбу в районе Новой Зеландии. Это также "Алексей Слободчиков", "Профессор Михаил Александров" и "Капитан Русак". В начале 2010-х годов "Капитан Русак" перевели в район Мавритании, а три года назад стало известно, что "Иван Голубец" тоже изменит акваторию.