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В Херсонской области задержали браконьера с креветками и крабами на сумму 345 тыс. гривен

Живые биоресурсы невредимыми были возвращены в естественную среду.

В Скадовском районе на территории Черноморского биосферного заповедника в Херсонской области водная полиция задержала браконьера с мешками креветок и крабов на сумму 345 тыс. гривен. Об этом сообщает пресс-центр Нацполиции.

Возле озера Джарылгач полицейские обнаружили местного жителя, который вылавливал живые водные биоресурсы незаконными орудиями для лова. В ходе осмотра полицейские изъяли у мужчины креветок стоимостью 195 тыс. гривен и несколько сетей, в которых находились краснокнижные крабы на сумму 150 тыс. гривен. 

Фото: npu.gov.ua

Живые биоресурсы невредимыми были возвращены в естественную среду.

По данному факту полиция открыла уголовное производство по ч.1 ст.249 УК «Незаконное занятие рыбным, звериным или другим водным добывающим промыслом». Мужчине может грозить ограничение свободы на срок до 3 лет. Кроме того, вблизи села Хорлы Каланчацкого района водные полицейские изъяли 10 сетей общей длиной 170 м. А в Геническом районе в акваториях Азовского моря и озера Сиваш были изъяты 99 подъемных ловушек и 31 мисиновая сетка длиной 1550 м. Все живые существа, находившиеся в орудиях лова, были выпущены в естественную среду.

Фото: npu.gov.ua

В мероприятиях отработки акватории морских районов Херсонской области по противодействию незаконному вылову живых водных биоресурсов были задействованы подразделения полиции на воде из Херсонской, Днепропетровской, Киевской, Полтавской, Черкасской и Одесской областей. За 2 дня полицейские обнаружили 3 факта масштабного незаконного вылова биоресурсов. 

Фото: npu.gov.ua

Напомним, в марте 2019 года в Бердянске пограничники задержали судно, которое незаконно выловило 3,5 тонны рыбы в Азовском море. В результате правоохранители изъяли документацию, средства лова, а также и само рыболовецкое судно.

Действия нарушителей предварительно квалифицировали тоже по ч.1 статьи 249 Уголовного кодекса.

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