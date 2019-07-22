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В Днепре члены избиркома уничтожали неиспользованные бюллетени топором

По закону, погасить неиспользованные бюллетени нужно путем отделения правого нижнего угла.

В Днепре члены избиркома уничтожали неиспользованные бюллетени топором
Фото: скриншот видео

В сети появилось видео уничтожения неиспользованных бюллетеней для голосования на одном из избирательных участков в Днепре.

Ролик опубликован на странице "Опора Дніпро" в Фейсбуке.

"Так гасят неиспользованные бюллетени. В законе написано, что погасить неиспользованные избирательные бюллетени необходимо путем отделения правого нижнего угла бюллетеня. Обычно их отрезали ножницами", - говорится в комментарии к видео.

Вероятно, члены избиркома были вынуждены "усовершенствовать" технологию погашения неиспользованных бюллетеней, из-за большого их количества.

Напомним, в июне ЦИК утвердила форму и текст бюллетеня на досрочные выборы в Раду. До этого была проведена жеребьевка номеров партий для их размещения.

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