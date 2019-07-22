Киевский фуникулер на месяц закрыли на ремонт

Фуникулер не будет работать до 23 августа.

Коммунальное предприятие "Киевпастранс" прекратило работу столичного фуникулера до 23 августа для ежегодного технического осмотра и ремонта. Об этом говорится в сообщении предприятия.

"Предприятие проведет плановый осмотр фуникулера и ремонт тяговых двигателей, тормозов, пантографов, механизмов дверей. Также запланировано обновить и заменить настилы пола и потолка, средства связи", - говорится в сообщении.

Напомним, Киевский фуникулер эксплуатируется с 1905 года. За это время он трижды подвергался коренной реконструкции - в 1928, 1958 и 1984 годах.