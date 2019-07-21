В Ирпене сотрудники ритуальных бюро устроили между собой перестрелку

Ранения получили четыре человека, один из них госпитализирован.

В городе Ирпень Киевской области четыре человека получили ранения из-за перестрелки представителей похоронных агентств.

Об этом сообщил глава Нацполиции области Андрей Небитов в Фейсбуке.

"В городе Ирпень произошел конфликт между двумя организациями, которые занимаются ритуальными услугами. Приехали они забирать мертвеца, учинили между собой драку, затем стрельбу из травматического оружия", - написал он.

В результате инцидента четыре человека были ранены (один из них госпитализирован).

Стрелком оказался 59-летний житель пгт. Гостомель. Он сейчас задержан в порядке ст. 208 УПК Украины.

На сайте полиции области уточнили, что пострадавший - 26-летний житель пгт. Ворзель доставлен в больницу. Медики диагностировали у него непроникающее огнестрельное ранение левой подключичной области и передней брюшной стенки.

На месте происшествия полицейские обнаружили и изъяли пистолет "ПМР" калибра 9 мм, разрешительные документы, магазин и шесть патронов с резиновыми пулями. Также в качестве вещественных доказательств изъяты и помещены на площадку временного содержания автомобили участников конфликта.

Открыто открыто уголовное производство по ч.4 ст. 296 Уголовного кодекса. Продолжается следствие.

Напомним, в центре Киева мужчина открыл стрельбу из стартового пистолета из-за очереди в супермаркете.