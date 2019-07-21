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На Донбассе погибли двое военных, двое ранены

Военнослужащие подорвались на неизвестном взрывном устройстве.

На Донбассе погибли двое военных, двое ранены
Фото: Макс Требухов

В зоне боевых действий на Донбассе, в районе Счастья сегодня утром погибли двое украинских военных. Об этом сообщает пресс-центр ООС на своей странице в Фейсбуке.

"Сегодня, около 8:25 часов во время выдвижения на наблюдательный пост взводного опорного пункта в районе населенного пункта Счастье подорвались на неизвестном взрывном устройстве, установленном диверсионно-разведывательной группой противника, два военнослужащих. В результате взрыва бойцы получили ранения несовместимые с жизнью и скончались на месте подрыва", - сказано в сообщении.

Еще двое военных в результате этого взрыва получили ранения. Они эвакуированы в городскую больницу, состояние здоровья - удовлетворительное.

Напомним, с сегодняшнего дня в зоне ООС объявлено "хлебное перемирие", в утренеей сводке пресс-центр ООС подтвердил отсутствие обстрелов со стороны российских боевиков.

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