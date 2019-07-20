С 21 июля на Донбассе должно начаться бессрочное перемирие.

Командование Объединенных сил объявило о начале "режима тишины" с 00:01 воскресенья.

Об этом говорится в фейсбуке пресс-центра операции Объединенных сил.

"Во исполнение решения, принятого в Минске во время заседания Трехсторонней контактной группы, с 00 часов 01 минут по киевскому времени 21 июля 2019 года вдоль всей линии разграничения в районе проведения ООС в Донецкой и Луганской областях устанавливается "режим тишины", предусматривающий обоюдное прекращение ведения огня из любых видов вооружения", - заявили военные.

Подразделения Объединенных сил оставляют за собой право адекватно реагировать на обстрелы в случае нарушения перемирия оккупационными войсками.

Напомним, 17 июля Трехсторонняя контактная группа в Минске согласовала прекращение огня на Донбассе с полуночи 21 июля.

По словам представителя Украины в политической подгруппы ТКГ Романа Бессмертного, договоренности о перемирии предусматривают запрет на любое ведение огня и ответственность сторон за его нарушение. Также предусмотрено публичное заявление сторон о прекращении огня.

Боеивки "ДНР" и "ЛНР" заявили о готовности соблюдать перемирие ранее 20 июля.