Советницу главы столичной РГА поймали на взятке в 650 тыс. грн

Женщина обещала предпринимателям помощь в победе на тендерах.

Советницу председателя Дарницкой РГА поймали при получении 650 тысяч гривен взятки за помощь в победе на тендерах, проводимых райгосадминистрацией. Об этом сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган на своей странице в фейсбук.

"Советница председателя Дарницкой РГА, вступив в сговор с другими лицами, образовала коррупционную схему получения неправомерной выгоды от субъектов предпринимательской деятельности за предоставление антиконкурентных преимуществ и создание благоприятных условий для победы в процедурах закупок, проводимых Дарницкой РГА за государственные средства”, - говорится в сообщении.

Женщину вместе с сообщником задержали при получении 650 тысяч гривен в пятницу, 19 июля.

В ходе проведенных обысков у фигурантов изъяли тендерную документацию, "черновые" записи, печати подконтрольных предприятий, денежные средства в сумме 60 тыс. долларов США и 1160 евро.

Сейчас готовится ходатайство в суд об избрании подозреваемым меры пресечения.

Напомним, ранее первого заммэра Борисполя задержали при получении 60 тыс. гривен взятки.