Двое бойцов 24-й ОМБР погибли на Донбассе (обновлено)

Один из военнослужащих был ранен и впоследствии скончался в больнице, второй был убит при попытке спасти раненого побратима.

В пятницу, 19 июля, в результате снайперского обстрела в зоне проведения операции Объединенных сил погибли двое военнослужащих 24-ОМБР имени Короля Данила.

Об этом сообщил пресс-центр ООС.

"19 июля, во время проведения инженерных работ по оборудованию блиндажа, от вражеского снайперского огня погибли двое военнослужащих одного из подразделений отдельной механизированной бригады имени Короля Даниила. Один из военнослужащих был эвакуирован с места обстрела, получил домедицинскую помощь и был доставлен в ближайшую районную больницу, где от полученного ранения скончался. Второй военнослужащий получил пулевое ранение в бок и руку, пытаясь спасти боевого побратима и вынести его на носилках из зоны обстрела. От поражения вражеской пулей он погиб на месте", - говорится в сообщении.

Имена погибших бойцов не указываются.

Обновление 10.00. В 24-й бригаде назвали имена погибших военных - это 30-летний Роман Джерелейко и 33-летний Александр Бардалым.

"Во время инженерного оборудования позиций солдат Джерелейко Роман Васильевич получил пулевое ранение от рук вражеского снайпера. Медик, который своевременно прибыл из соседней позиции, квалифицированно оказал ему первую медицинскую помощь. После оповещения по дежурным средствам связи, на место происшествия сразу прибыли командир роты и командир взвода старшина Бардалым, лично начали осуществлять эвакуацию солдата Джерелейко", - говорится в сообщении 24-й бригады.

"За 15 метров от позиции, при закреплении тяжелораненого на носилках, враг попал во второй раз - на этот раз в командира взвода, старшину Бардалыма Александра Владимировича. Характер ранения был несовместимым с жизнью и в течение минуты Саша умер на руках у своего командира роты", - рассказали военные.

Несмотря на продолжение обстрела и опасность, бойцам удалось эвакуировать тяжелораненого солдата Джерелейко. Медики делали все возможное, чтобы спасти его, но, к сожалению, большая кровопотеря и характер ранения не дали ему шансов на жизнь и он скончался в городской больнице Курахово.

Солдат Джерелейко Роман, 04.11.1988 г.р. был родом из Волочиска Хмельницкой области. У него остались мать, отец, а также сын Даниил, 2012 г.р.

Роман Джерелейко

Старшина Бардалым Александр, 13.02.1986 г.р. - родом из города Корсунь-Шевченковский Черкасской области. Он был на войне с 2015 года, а к его увольнению из рядов ВСУ оставалось 20 дней. У него осталась жена и сын Денис, 2012 г.р.

Фото: Александр Бардалым

Ранее сообщалось, что в четверг, 18 июля, на Донбассе погиб старший солдат ВСУ Богдан Бигус.