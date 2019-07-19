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В результате обстрела Красногоровки погиб мирный житель

60-летний мужчина находился в огороде недалеко от дома.

В результате обстрела Красногоровки погиб мирный житель

В результате обстрела боевиками Красногоровки Донецкой области утром 19 июля погиб мирный житель.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"Украинская сторона СЦКК сообщает, что сегодня, 19 июля, в 10:00, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники совершили обстрел населенного пункта Красногоровка в Донецкой области. Во время работы мобильной группы СЦКК на месте происшествия установлено, что противник выстрелил из гранатомета СПГ-9 по направлению Старомихайловки. В результате взрыва гранаты ОГ-9 вблизи многоэтажки по улице Чайковского 36 ранения получил 60-летний мужчина. В момент, когда упала граната, мужчина как раз находился в огороде недалеко от дома", - говорится в сообщении.

Раненый был немедленно доставлен в больницу Курахово. От полученных многочисленных осколочных ранений мужчина скончался.

Ранее пресс-центр ООС сообщил, что в результате снайперского обстрела 19 июля на Донбассе погибли двое военнослужащих 24-й ОМБР имени Короля Данила.

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