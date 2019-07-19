В поезде Киев-Ужгород с 20 июля появится VIP-вагон

С 20 июля в составе поезда №29/30 Киев-Ужгород начнет курсировать вагон повышенной комфортности. VIP-вагон получил №0.
Об этом сообщает "Центр транспортных стратегий".
Отмечается, что из Киева он будет отправляться 20, 22, 26 июля и со 2 августа - через день по четным числам. Из Ужгорода - 21, 23, 27 июля и с августа - через день по нечетным числам.
В VIP-вагоне - шесть двухместных купе, каждое из которых оснащено двуспальной кроватью, которую можно трансформировать в диван, есть откидная верхняя полка, столик-трансформер, шкаф для одежды, сейф, телевизор и индивидуальная система кондиционирования.
Кроме того, в каждом купе есть собственный санузел с умывальником, биотуалетом и душем.
"В одном таком купе могут одновременно путешествовать двое пассажиров, но в любом случае выкупается сразу целое купе", - отмечается в сообщении.
Напомним, "Укрзализныця" будет продавать билеты на самые популярные поезда за 60 дней до поездки.