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В поезде Киев-Ужгород с 20 июля появится VIP-вагон

В нем будет шесть купе с двухспальными кроватями, шкафом, туалетом и душем.

В поезде Киев-Ужгород с 20 июля появится VIP-вагон
Фото: Александр Рудоманов

С 20 июля в составе поезда №29/30 Киев-Ужгород начнет курсировать вагон повышенной комфортности. VIP-вагон получил №0.

Об этом сообщает "Центр транспортных стратегий".

Отмечается, что из Киева он будет отправляться 20, 22, 26 июля и со 2 августа - через день по четным числам. Из Ужгорода - 21, 23, 27 июля и с августа - через день по нечетным числам.

В VIP-вагоне - шесть двухместных купе, каждое из которых оснащено двуспальной кроватью, которую можно трансформировать в диван, есть откидная верхняя полка, столик-трансформер, шкаф для одежды, сейф, телевизор и индивидуальная система кондиционирования.

Кроме того, в каждом купе есть собственный санузел с умывальником, биотуалетом и душем.

"В одном таком купе могут одновременно путешествовать двое пассажиров, но в любом случае выкупается сразу целое купе", - отмечается в сообщении.

Напомним, "Укрзализныця" будет продавать билеты на самые популярные поезда за 60 дней до поездки.

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