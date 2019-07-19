На Донбассе погиб старший солдат ВСУ Богдан Бигус

В четверг, 18 июля, во время выполнения боевого задания в зоне проведения операции Объединенных сил от ранений погиб старший солдат Богдан Бигус.

Об этом сообщила в Фейсбуке пресс-служба 8-го полка специального назначения операции ООС.

"18 июля, во время выполнения боевого задания в зоне проведения операции Объединенных сил, погиб военнослужащий ВСУ старший солдат Бигус Богдан Дмитриевич. Командование Сил специальных операций ВСУ выражает соболезнования семье и близким погибшего воина. Светлая память Герою!", - говорится в сообщении.

28-летний Богдан Бигус был жителем Хмельницкого, 1991 года рождения. Он служил в 9-м отдельном полку спецназначения ВСУ, сообщается на сайте Хмельницкого городского совета.

Военный возвращался с боевого задания со своим другом и наткнулся на растяжку. Из-за значительных осколочных ранений Богдан погиб на месте. Его товарища госпитализировали.

Напомним, в четверг, 18 июля,боевики на Донбассе 10 раз нарушили режим прекращения огня. В результате один военный погиб, еще двое получили ранения.