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Для военных на Донбассе подготовят "мобильные домики" с душем и кондиционером

Первую партию отправят на испытания в 53-ю бригаду.

Для военных на Донбассе подготовят "мобильные домики" с душем и кондиционером
Фото: НАШ

Военнослужащие на первой и второй линиях обороны будут обеспечены новыми жилыми модулями.

Их презентовали президента Владимиру Зеленскому в пятницу, 19 июля.

По словам главы государства, в них есть кондиционер, отопление, душ, туалет. Также предусмотрены отдельные мобильные прачечные.

"Была задача улучшить условия для наших ребят, и не только для ребят, для всех, кто помогает нашей армии, улучшить условия... Здесь подготовлены мобильные такие домики для военных, там все есть самое главное: есть кондиционеры, есть подогрев-печка на зиму, там есть отдельные мобильные прачечные", - рассказал глава государства.

По его словам, всего планируется построить 200 таких комплексов, 30 из них уже готовы. Еще 10 построят в ближайшее время, сказал Зеленский.

Первые модули будут тестировать в зоне ООС в течение месяца, их передадут 53-й бригаде.

Министр обороны Степан Полторак в свою очередь рассказал, что в зависимости от местонахождения военнослужащих жилые модули могут изменяться.

"Есть разные варианты, и в зависимости от того места, где они будут применяться, будет меняться комплектация, модель самого контейнера меняться. Если есть опасность жизни наших военных, модули будут углубляться в землю и немного конструктивно меняться, чтобы личный состав не получил поражение", - рассказал министр.

Напомним, в первые дни после вступления в должность президента Зеленский побывал в Станице Луганской. Во время поездки он побывал на посту наблюдения и в блиндажах военных и ознакомился с бытовыми условиями. Они ему не понравились.

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