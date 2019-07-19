В 2020 году Минобразования намерено поднять стоимость обучения по 31 популярной специальности

Стоимость контрактного обучения на популярных специальностях возрастет в 2020 году. Об этом сообщила пресс-служба Министерства образования и науки в ответе на запрос агентства УНН.

Проект постановления о повышении стоимость обучения проходит стадию согласования, окончательное решение примет Кабмин. Проект предлагает установить предельную стоимость, ниже которого вузы не смогут опускать стоимость обучения.

"Каждое учреждение высшего образования ежегодно получает государственное финансирование на подготовку студентов за средства государственного бюджета. От этого рассчитывается усредненный показатель для учреждения высшего образования для подготовки одного студента. В дальнейшем определяется, что минимальная цена в 2020 году должна составить 60%, в 2021 году - 70 %, в 2022 году - 80% от средней стоимости подготовки одного студента за средства государственного бюджета", - отмечается в ответе на запрос.

Повышение цены обучения предполагается для популярных специальностей, по которым нет дефицита на рынке труда. Таких специальностей 31: филология, экономика, политология, психология, социология, журналистика, менеджмент, маркетинг, право, международные отношения, медицина, ветеринария и другие.

По данным министерства, в 2018 году из государственного бюджета было профинансировано подготовку одного студента в размере 39 тыс. грн, а в 2019 году прогнозный показатель составляет 44,4 тыс.грн. В то же время средняя стоимость обучения на контракте в 2018 году составляла 28 тыс. грн., что около 70% себестоимости обучения.

Если проект будет утвержден, стоимость обучения на контракте по популярным специальностям в следующем году поднимется на 10-25%. В то же время популярные вузы, где контракт уже выше определенной Минобразования минимальной стоимости, не будут обязаны повышать цену контракта.

Напомним, ранее Минобразования назвало топ-5 специальностей и вузов, куда подают документы абитируенты.