Полиция Днепра сегодня задержала на месте преступления мужчину, взорвавшего банкомат. Как сообщил первый замглавы Нацполиции Вячеслав Аброськин, задержанного преступника только два дня назад суд освободил из-под стражи под залог.

"Суд Запорожской области два дня назад лидера этих гадов за ограбление банка освободил из-под стражи за символическую залог 80 тыс. гривен. Уже сегодня ночью в Днепропетровской области он со своей бандой путем подрыва ограбил банкомат. Но благодаря профессиональным действиям криминальной полиции Днепра ночью мы еще раз их задержали", - написал Аброськин.

Кроме Днепра, ограбления банкоматов сегодня ночью произошли также в Харькове и Люботине. Как сообщает отдел коммуникаций ГУ НП в Харьковской области, информация о подрыве банкомата по ул.Вальтера в Харькове поступила в 3:40, а о подрыве банкомата по ул.Шевченко в Люботине - в 4:20.

Фото: hk.npu.gov.ua

"Осмотром места происшествия по улице Вальтера в Харькове установлено, что внутри сейфового отсека банкомата произошел взрыв неизвестного вещества. Аналогичным образом неизвестные взорвали банкомат, расположенный по улице Шевченко в Люботине. Сумма похищенных денежных средств устанавливается", - сказано в сообщении.

Фото: hk.npu.gov.ua

Напомним, в Запорожье полиция задержала подозреваемого в ограблении банкоматов еще в мае этого года. Тогда мужчину взяли под стражу на два месяца.