Зеленский удивился стоимости моста в Запорожье и привязке цен к доллару
Зеленский удивился стоимости моста в Запорожье и привязке цен к доллару
Российская телеведущая, которая незаконно посещала Крым, приехала в Киев
Российская телеведущая, которая незаконно посещала Крым, приехала в Киев
ЗеКиев: шагреневая кожа
ЗеКиев: шагреневая кожа
Гройсман заявил, что Порошенко и Медведчук "общаются по вечерам"
Гройсман заявил, что Порошенко и Медведчук "общаются по вечерам"
​Зеленский в Николаеве узнал, что глава облсовета называла его малоросом
​Зеленский в Николаеве узнал, что глава облсовета называла его малоросом
Поддержка "Слуги народа" перед выборами достигла 49,5%, - опрос "Рейтинга"
Поддержка "Слуги народа" перед выборами достигла 49,5%, - опрос "Рейтинга"
Дело Фирташа: почему экстрадиция остановлена
Дело Фирташа: почему экстрадиция остановлена
Александр Турчинов: «Доминирует запрос на чудеса. А я не чудотворец»
Александр Турчинов: «Доминирует запрос на чудеса. А я не чудотворец»
Сергей Шефир: "Пока вы не поймете нас как людей, вам не будет ясна наша мотивация"
Сергей Шефир: "Пока вы не поймете нас как людей, вам не будет ясна наша мотивация"
ГлавнаяОбществоЖизнь

В Днепре бандит, отпущенный судом под залог, взорвал банкомат

Мужчину отпустили два дня назад.

Полиция Днепра сегодня задержала на месте преступления мужчину, взорвавшего банкомат. Как сообщил первый замглавы Нацполиции Вячеслав Аброськин, задержанного преступника только два дня назад суд освободил из-под стражи под залог.

"Суд Запорожской области два дня назад лидера этих гадов за ограбление банка освободил из-под стражи за символическую залог 80 тыс. гривен. Уже сегодня ночью в Днепропетровской области он со своей бандой путем подрыва ограбил банкомат. Но благодаря профессиональным действиям криминальной полиции Днепра ночью мы еще раз их задержали", - написал Аброськин.

Кроме Днепра, ограбления банкоматов сегодня ночью произошли также в Харькове и Люботине. Как сообщает отдел коммуникаций ГУ НП в Харьковской области, информация о подрыве банкомата по ул.Вальтера в Харькове поступила в 3:40, а о подрыве банкомата по ул.Шевченко в Люботине - в 4:20.

Фото: hk.npu.gov.ua

"Осмотром места происшествия по улице Вальтера в Харькове установлено, что внутри сейфового отсека банкомата произошел взрыв неизвестного вещества. Аналогичным образом неизвестные взорвали банкомат, расположенный по улице Шевченко в Люботине. Сумма похищенных денежных средств устанавливается", - сказано в сообщении.

Фото: hk.npu.gov.ua

Напомним, в Запорожье полиция задержала подозреваемого в ограблении банкоматов еще в мае этого года. Тогда мужчину взяли под стражу на два месяца.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , , ,
Новости по теме:

Читайте также