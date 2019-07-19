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Жительницу Чернигова приговорили к 2 годам ограничения свободы за укус сотрудницы полиции

Девушка укусила полицейскую еще в сентябре прошлого года.

Жительницу Чернигова приговорили к 2 годам ограничения свободы за укус сотрудницы полиции
Фото: www.kmu.gov.ua

Деснянский райсуд Чернигова огласил приговор обвиняемой, которая укусила сотрудницу патрульной полиции в сентябре 2018 года. Обвиняемая приговорена к 2 годам ограничения свободы, сообщила пресс-служба патрульной полиции.

Инцидент произошел в сентябре 2018 года на проспекте Мира в Чернигове. К полицейскому патрулю обратились граждане, которые сообщили, что возле одного из заведений на земле сидит девушка, которая ведет себя неадекватно.

Во время неоднократных замечаний и попыток успокоить девушку, последняя укусила патрульную за кисть левой руки.

Действия нападающей квалифицированы следователем по ч.2 ст.345 - умышленное причинение работнику правоохранительного органа легких телесных повреждений в связи с выполнением этим работником служебных обязанностей. Ограничение свободы согласно УКУ - это ограничение осужденного в праве на свободное передвижение и избрание места жительства, обязательное привлечение к труду, без изоляции от общества.

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