ГБР задержало главу райадминстрации в Ровенской области на взятке в 110 тыс. долларов

Глава РГА хотел получить за аренду земли 300 тысяч долларов и попался с поличным во время второго "транша".

Госбюро расследований, Генпрокуратура и Управление Службы безопасности задержали председателя Рокитновской районной администрации Ровенской области по подозрению в получении 110 тыс. долларов взятки. Об этом сегодня сообщила пресс-служба ведомства.

Фото: Госбюро расследований

"Сегодня у нас продуктивный день. Вместе с Генеральной прокуратурой Украины и ГВ БКОП Управления Службы безопасности Украины в Ровенской области задержали председателя Рокитновской РГА за то, что злоупотребляя доверием предпринимателя, получил от него 110 000 долларов США", - написала она.

Следователи центрального аппарата ГБР установили, что чиновник незаконно предоставил в аренду 486 га земли подконтрольному ему частному предприятию. Земля принадлежала к невостребованным земельным паям Сновидовицкого и Беловезского сельсоветов.

Чиновник обманул предпринимателя, убедив его, что получить право аренды на эти земельные паи он может только заплатив 300 тыс. долларов.

Кроме того, чиновник уже не имел права предоставлять землю в аренду, так как с января этого года решение земельных вопросов не входит в компетенцию районных администраций.

Мужчина задержан в порядке ст.208 УПК Украины. Ожидается, что ему в ближайшее время изберут меру пресечения, готовится подозрения по ч.4 ст.190 Уголовного кодекса Украины - мошенничество в особо крупных размерах. Санкция ститьи - от 5 до 12 лет заключения с конфискацией имущества.

Согласно официальному сайту Рокитновской РГА, ее председателем является Николай Кушнир. Он является основателем местной ячейки международной общественной организации по борьбе с коррупцией, а также возглавляет местную ассоциацию предпринимателей. Согласно декларации за 2018 год, супруга Кушнира является директором откормочно-торгового предприятия "Импульс", он задекларировал 292 тыс. доходов в качестве зарплаты, а также 52 тыс. долларов и 13 тыс. евро наличными.