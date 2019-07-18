Зеленский заявил о масштабной коррупционной схеме в оборонной сфере

"На протяжении пяти лет спецэкспортеры в оборонной сфере перечислили на оффшорные счета $30 млн".

Президент Владимир Зеленский заявил, что на протяжении пяти лет спецэкспортеры в оборонной сфере перечислили на оффшорные счета 30 млн долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина.

"Вы слышали нашумевшую историю с коррупцией в концерне "Укроборонпром". На днях мы передали в правоохранительные органы еще одну схему в сфере оборонной промышленности. Как оказалось, на протяжении пяти лет деятельности предыдущей власти спецэкспортеры только за несколькими сомнительными контрактами перечислили почти 30 миллионов долларов на счета оффшорных компаний за якобы предоставленные услуги", - заявил Зеленский на заседании Нацсовета по вопросам антикоррупционной политики..

Отметим, что на заседании также присутствуют глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий, директор НАБУ Артем Сытник, а также директор Государственного бюро расследований Роман Труба.

Напомним, в феврале команда журналистских расследований Bihus.Info представила фильм, в котором утверждается, что Игорь Гладковский, сын первого замсекретаря СНБО Олега Гладковского, вместе с Виталием Жуковым и Андреем Рогозой через фирмы-"прокладки" поставляли оборонным предприятиям контрабандные российские детали или детали с украинских воинских частей по завышенным в два-четыре раза ценам.

Согласно данным журналистов, размер хищений составляет минимум 250 млн гривен.