​Зеленский в Николаеве узнал, что глава облсовета называла его малоросом
​Зеленский в Николаеве узнал, что глава облсовета называла его малоросом
5-летие катастрофы МН17: просто конфуз или все же провал специально подготовленной операции?
5-летие катастрофы МН17: просто конфуз или все же провал специально подготовленной операции?
Шесть европейских стран после заседания Совбеза ООН выступили с заявлением в поддержку Украины
Шесть европейских стран после заседания Совбеза ООН выступили с заявлением в поддержку Украины
Дело Фирташа: почему экстрадиция остановлена
Дело Фирташа: почему экстрадиция остановлена
Зеленский отчитал и.о. главы Николаевской ОГА и попросил его уволиться
Зеленский отчитал и.о. главы Николаевской ОГА и попросил его уволиться
Сергей Шефир: «Вам не кажется, что большинство политиков, над которыми мы издевались, издеваются над народом?»
Сергей Шефир: «Вам не кажется, что большинство политиков, над которыми мы издевались, издеваются над народом?»
ЗеКиев: шагреневая кожа
ЗеКиев: шагреневая кожа
"Позор хуже смерти". Почему застрелился герой-летчик Волошин
"Позор хуже смерти". Почему застрелился герой-летчик Волошин
​​СБУ задержала боевика "ДНР", перевозившего "Бук", которым был сбит MH-17
​​СБУ задержала боевика "ДНР", перевозившего "Бук", которым был сбит MH-17
ГлавнаяПолитика

Зеленский заявил о масштабной коррупционной схеме в оборонной сфере

"На протяжении пяти лет спецэкспортеры в оборонной сфере перечислили на оффшорные счета $30 млн".

Зеленский заявил о масштабной коррупционной схеме в оборонной сфере
Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский заявил, что на протяжении пяти лет спецэкспортеры в оборонной сфере перечислили на оффшорные счета 30 млн долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина.

"Вы слышали нашумевшую историю с коррупцией в концерне "Укроборонпром". На днях мы передали в правоохранительные органы еще одну схему в сфере оборонной промышленности. Как оказалось, на протяжении пяти лет деятельности предыдущей власти спецэкспортеры только за несколькими сомнительными контрактами перечислили почти 30 миллионов долларов на счета оффшорных компаний за якобы предоставленные услуги", - заявил Зеленский на заседании Нацсовета по вопросам антикоррупционной политики..

Отметим, что на заседании также присутствуют глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий, директор НАБУ Артем Сытник, а также директор Государственного бюро расследований Роман Труба.

Напомним, в феврале команда журналистских расследований Bihus.Info представила фильм, в котором утверждается, что Игорь Гладковский, сын первого замсекретаря СНБО Олега Гладковского, вместе с Виталием Жуковым и Андреем Рогозой через фирмы-"прокладки" поставляли оборонным предприятиям контрабандные российские детали или детали с украинских воинских частей по завышенным в два-четыре раза ценам.

Согласно данным журналистов, размер хищений составляет минимум 250 млн гривен.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также