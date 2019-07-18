Офис президента анонсировал отставку главы НАПК

Глава комиссии не пришел на заседание антикоррупционного совета к Зеленскому.

Заместитель главы Офиса президента Руслан Рябошапка анонсировал отставку главы Нацагентства по предотвращению коррупции Александра Мангула.

Об этом он сказал во время заседания Национального совета по вопросам антикоррупционной политики при участии президента Владимира Зеленского.

"Мы потеряли главу Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции. Наверное, учитывая вашу [Зеленского] жесткую риторику, он решил не рисковать и просто написал письмо, что он не придет. Я думаю, что через два месяца у нас точно будет новый глава Агентства предотвращения коррупции", - сказал он.

По словам Рябошапки, Мангул будет уволен, когда начнет работать новый созыв парламента.

16 июля Рябошапка сообщил, что Офис президента готовится предложить Верховной Раде законопроект по реформированию НАПК. Он будет предусматривать изменение количественного состава НАПК и инструментов, которыми сегодня пользуется агентство. Планируется передать агентству реестр электронных деклараций, укрепить возможности НАПК по их проверке, а также по противодействию политической коррупции.

Напомним, что Александр Мангул возглавил НАПК вместо Натальи Корчак в марте 2018 года. Срок его полномочий истекает весной 2020 года.

Национальное агентство по предотвращению коррупции является центральным органом исполнительной власти со специальным статусом, который обеспечивает формирование и реализует государственную антикоррупционную политику.

Глава НАПК избирается самим агентством и не может быть уволен другими органами.