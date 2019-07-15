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Зеленский ввел в состав СНБО глав разведки и финмониторинга

Президент внес изменения в состав Совета нацбезопасности.

Зеленский ввел в состав СНБО глав разведки и финмониторинга
Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский ввел в состав Совета национальной безопасности и обороны главу Службы внешней разведки Владислава Бухарева и руководителя Государственной службы финансового мониторинга Игоря Черкасского.

Об этом говорится в тексте указа №520/2019, обнародованного на сайте президента.

Также Зеленский утвердил в составе СНБО руководителя Офиса президента Андрей Богдана и двух его заместителей - Вадима Пристайко и Руслана Рябошапку.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Напомним, 28 мая Зеленский назначил новым секретерем СНБО бывшего министра финансов Александра Данилюка.

31 мая президент утвердил новый состав СНБО, включив в него шестерых членов своей команды во главе с Данилюком, и министра финансов Оксану Маркарову. Также в составе СНБО остались несколько человек, которых назначал еще Петр Порошенко.

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