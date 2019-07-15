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​Омбудсмены Украины и России обсудили в Киеве механизм возвращения удерживаемых лиц

Завтра состоится обмен списками.

​Омбудсмены Украины и России обсудили в Киеве механизм возвращения удерживаемых лиц
Тятьяна Москалькова и Людмила Денисова
Фото: Людмила Денисова / Facebook

Омбудсмены Украины и России Людмила Денисова и Татьяна Москалькова обсудили в Киеве механизм возвращения заключенных и других удерживаемых лиц, которые находятся в местах несвободы обеих стран и в Крыму.

Об этом они рассказали на брифинге журналистам в понедельник, 15 июля.

"Мы обсудили механизмы возвращения граждан Украины, которые находятся на территории России и в Крыму, и механизмы возвращения украинских граждан, которые содержатся в местах заключения Украины. Мы обсудили возможности гуманитарной помощи нашим гражданам и гражданам Российской Федерации и решение других гуманитарных вопросов", - сказала Денисова.

По ее словам, омбудсмены договорились о том, что к украинским политзаключенным Эдему Бекирову, Павлу Грибу, Владимиру Балуху, Евгению Панову, Владимиру Дудке и Станиславу Клыху пустят независимых врачей.

"Что касается наших моряков, то для Сороки, который находится в Лефортово, есть необходимость косметической операции, но пока он не подтверждает нужность и необходимость проведения. Эйдер Андрей - тоже есть еще осколочное ранение, но нет показаний врачей. Артеменко будет предоставлена возможность обследования офтальмологом, и продолжится контроль за сахаром в крови у Юрия Будзило", - добавила Денисова.

Следующим шагом станет обмен списками удерживаемых лиц, он состоится 16 июля в Москве.

"Мы договорились обменяемся списками граждан, которые находятся в местах несвободы, будем их верифицировать и дальше работать по механизму возвращения наших граждан на их родину", - сообщила Денисова.

Москалькова сообщила, что российский список насчитывает 50 имен. Из них 27 человек находятся в местах лишения свободы, в том числе отбывают наказание 13 человек. 23 человека находятся под мерой пресечения.

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