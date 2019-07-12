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Зеленский помиловал политзаключенного Литвинова

Украинца забрали из России еще в марте, но поместили в колонию в Харьковской области.

Президент Владимир Зеленский помиловал переданного из России украинского политзаключенного Сергея Литвинова. Об этом написал заместитель министра юстиции Сергей Петухов на своей странице в Фейсбуке.

Петухов опубликовал документы, в которых говорится, что 11 июля Зеленский издал указ №517 о помиловании Литвинова.

На основании этого указа Минюст 12 июля поручил руководству Диканевской исправительной колонии (Харьковская область) немедленно освободить заключенного из-под стражи.

Фото: Сергей Петухов

"Подписал приказ о немедленном освобождении Сергея Литвинова из Диканевской исправительной колонии", - резюмировал Петухов.

Физически Литвинова освободят из колонии, когда туда прибудут документы, что произойдет "в ближайшее время", уточнил Петухов.

Напомним, Литвинов был передан в Украину из России в марте текущего года без огласки, здесь его сразу поместили под стражу в Диканевскую колонию.

Литвинова задержали в Ростовской области России в 2014 году: он пересек границу, чтобы получить медицинскую помощь, которой не мог воспользоваться на оккупированной боевиками территории. Литвинова обвинили в убийстве гражданских лиц в составе батальона "Донбасс", и в апреле 2016 года российский суд приговорил его к 8,5 годам лишения свободы.

Министерство иностранных дел протестовало против приговора российского суда Литвинову, он был включен МИДом в перечень политзаключенных.

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