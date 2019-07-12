Избитый экс-мэр Конотопа Семенихин вернул должность через суд и уже вышел на работу

Суд вернули Семенихина на должность 5 июля, однако это решение еще можно обжаловать в течение месяца.

Бывший мэр Конотопа Артем Семинихин сегодня вернулся на работу после восстановления в судебном порядке. Об этом он сам сообщил агентству "Укринформ".

"Сегодня у меня полноценный рабочий день. Провожу совещания. Даю распоряжение. Смотрим, что было сделано за время моего отсутствия в должности, проводим инвентаризацию", - сказал Семенихин.

"Распространяется информация, будто я пришел в горсовет по решению суда без исполнительного листа. Это не так, он у меня на руках", - отметил Семенихин.

Ранее сегодня секретарь горсовета Татьяна Сизон, которая с августа прошлого года выполняла обязанности мэра, обратилась в полицию по поводу неправомерных действий Семенихина.

Напомним, 5 июля Сумской окружной административный суд восстановил его в должности мэра. Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение тридцати дней со дня составления полного решения.

За досрочную отставку Семинихина депутаты горсовета проголосовали в августе 2018 года.

В конце июня на Семихина напали неизвестные, он в тяжелом состоянии был госпитализирован и перевезен для лечения в Киев. По факту нападения полиция открыла уголовное производство по статье "покушение на убийство".