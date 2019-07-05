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Суд восстановил Семенихина в должности мэра Конотопа

Семенихина отправили в отставку в августе 2018.

Суд восстановил Семенихина в должности мэра Конотопа
Артем Семенихин
Фото: Укринформ

Сумской окружной административный суд признал противоправным и отменил решение Конотопского городского совета о досрочном прекращении полномочий мэра города Артема Семенихина.

Об этом сообщил лидер ВО "Свобода" Олег Тягнибок.

"С этого момента Артема восстановлен в должности", - написал Тягнибок в фейсбуке.

Депутаты Конотопского городского совета проголосовали за отставку Артема Семенихина 28 августа 2018. Решение о досрочном прекращении полномочий городского председателя Семенихина и секретаря горсовета Елены Багрянцевой (оба - представители "Свободы") во время тайного голосования поддержали 26 депутатов.

В принятом решении об отставке Семенихина говорится о многочисленных фактах нарушения им Конституции и законов Украины, которые якобы привели к кризисной социально-экономической ситуации в городе и дестабилизации работы коммунальных предприятий.

Семенихин счел действия депутатов незаконными и заявил о намерении обжаловать их в суде.

Ночью 27 июня 2019 Семенихина, который также является кандидатом в народные депутаты Украины по 160-му одномандатному избирательному округу (самовыдвиженец), избили в Конотопе. В тяжелом состоянии он попал в реанимацию. Полицейские квалифицировали произошедшее как "покушение на убийство" и открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 115 УК. Позже прокуратура Сумской области переквалифицировала дело по факту нападения на Семенихина на более жесткую статью - "законченное покушение на умышленное убийство, совершенное по предварительному сговору группой лиц в связи с выполнением потерпевшим служебного или общественного долга".

Семенихин обвинил в организации нападения на него народного депутата из группы "Воля народа" Игоря Молотка, который также баллотируется на выборы в Раду в этом же округе.

Молоток опроверг свою причастность к нападению на экс-мэра Конотопа Артема Семенихина и заявил о готовности пройти проверку на полиграфе.Конотоп был самым восточным городом Украины, где мэром избрали представителя "Свободы" Семенихина. Игорь Молоток на парламентских выборах 2012 года был избран как самовыдвиженец, но перешел во фракцию Партии регионов.

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