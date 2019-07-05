Операция «сорвать выборы». Кому это надо?

Решение суда о проведении повторной жеребьёвки ЦИК по нумерации партий в бюллетенях появилось, как черт из табакерки за две недели до парламентских выборов. Центрзбирком оказался в патовой ситуации: для печати новых бюллетеней может не хватить не только дополнительных средств, но и времени.

Фото: LB.ua

Предыстория

Вечером в четверг, 4 июля, фактически за 18 дней до досрочных парламентских выборов Шестой апелляционный административный суд обязал провести новую жеребьевку партий. Новость по сути о прямой угрозе срыва выборов сообщила сама глава ЦИК Татьяна Слипачук. Хотя, по ее словам, на сегодняшний момент уже напечатано 5 млн 200 бюллетеней.

«Мне сейчас сложно прокомментировать все юридические аспекты принятого решения, но я вам сообщаю, что это акция направлена на срыв выборов», – заявила Слипачук.

Она анонсировала, что ЦИК будет обжаловать это решение.

Как известно, сама жеребьевка была проведена ещё 26 июня. Тогда и определили порядок печати 21 партии в бюллетенях на выборах в Верховную Раду. По итогам партии в бюллетенях должны были бы размещаться следующим образом:

1. "Оппозиционный блок"

2. "Сила и честь"

3. ВО "Батькивщина"

4. "Патриот"

5. "Сила людей"

6. "Оппозиционная платформа - За жизнь"

7. "Партия зеленых Украины"

8. ВО "Факел"

9. объединение "Самопомощь"

10. "Европейская солидарность"

11. "Украинская стратегия Гройсмана"

12. "Гражданская позиция"

13. "Социальная справедливость"

14. "Слуга народа"

15. "Сила права"

16. "Радикальная партия"

17. "Партия Шария"

18. "Голос"

19. "Независимость"

20. "Аграрная партия"

21. ВО «Свобода»

Но ещё тогда Слипачук предупреждала о возможности судебного решения о повторной жеребьёвке из-за катавасии с регистрацией партии «Движения новых сил» Михеила Саакашвили. 23 июня ЦИК отказала в регистрации кандидатам от партии Саакашвили. 29 июня Кассационный суд в составе Верховного Суда отклонил апелляционную жалобу ЦИК о регистрации кандидатов в народные депутаты от партии «Движение новых сил». Поэтому уже 30 июня ЦИК была вынуждена внести партию Саакашвили 22 номером в партийный список.

Фото: EPA/UPG

Уже на следующий день после жеребьевки, 27 июня ЦИК по процедуре заключила соглашение с ГП «Полиграфический комбинат «Украина» на изготовление избирательных бюллетеней на общую сумму 281,85 млн грн., о чем сообщила в системе Prozorro.

Теперь, если решение суда останется в силе, комбинат «Украина» должен перепечатать более 5 млн. бюллетеней. На что банально может не хватить времени, не говоря уже о дополнительных бюджетных тратах.

Не Саакашвили, а поющий ректор

Так, в комментарии LB.ua глава Комитета избирателей Украины Алексей Кошель напомнил, что после регистрации партии Саакашвили «ЦИК приняла компромиссное решение о внесении партии в бюллетень номером 22 как раз партии Михо. Кстати, я вообще считаю, что для партии Саакашвили это было бы очень выгодным решением, они могли бы обратиться к избирателю, мол, голосуйте за последний номер, он узнаваемый и читайте бюллетень не сверху, а снизу», – сказал он.

Кошель обратил внимание, что судебных иск о пережеребьёвке как раз подал не Саакашвили, а Аграрная партия «поющего» ректора Михаила Поплавского.

«Они развернули активную кампанию. И, похоже, делают все возможное, чтобы максимально привлечь к себе внимание. В том числе, подавая такие иски и ставя под угрозу проведение выборов 21 июля», – добавил глава КИУ.

По его словам, есть вопрос не только в том, что физически по времени невозможно будет перепечатать все бюллетени, в случае пережеребьевки, но и есть второй не менее важный вопрос: «А есть ли резерв бумаги на полиграфкомбинате. По информации из нескольких источников, они сейчас там определяются, но с наличием необходимой бумаги реальные проблемы. Вопрос третий: где теперь найти дополнительные средства для печати новых бюллетеней. И каким образом будет приниматься это решение. Ранее я помню, что Кабмин в ручном режиме мог выделить средства. Как будет на этот раз – сложно сказать», – подчеркнул он.

Фото: facebook/Микола Давидюк Алексей Кошель

И ещё одна проблема в том, что в таком случае будет с агитационными кампаниями других политических партий. Когда по всей стране уже давно висит реклама партий с призывом к избирателю голосовать за конкретный номер в бюллетене. Не исключено, что эти партии тоже в судебном порядке будут оспаривать пересмотр нумерации в бюллетене.

В целом, по мнению Кошеля, сейчас кране важно, чтобы Верховный суд максимально быстро вынес решение в ответ на оспаривание ЦИК. В противном случае, выборы действительно под большой угрозой.

Адвокат Аграрной партии Евгения Булименко пояснила юридическую мотивацию, сославшись на то, что «нумерацию в бюллетене партиям раздали неравноценно, из-за того жеребьевке не участия в жеребьёвке партии «Движение новых сил «Михаила Саакашвили», которая получила заранее установленный номер в избирательном бюллетене. В отличие от других политических сил, которые также были зарегистрированы в качестве кандидатов».

Нервная реакция действующей Рады

В парламенте, которому осталось работать в пленарном режиме всего лишь следующую неделю, на новость о возможном срыве досрочных выборов отреагировали эмоционально.

Так, юрист и близкий соратник Юлии Тимошенко, член «Батькивщины» Сергей Власенко сообщил, что не только ЦИК, но и партия подает апелляцию на решение Шестого апелляционного суда, поскольку это решение о повторной жеребьёвке – «это чистой воды диверсия».

Он также подтвердил информацию о том, что есть проблема с количеством специальной бумаги на комбинате «Украина».

Фото: EPA/UPG Печать бюллетеней на комбинате «Украина».

«Это решение суда вообще сомнительное с точки зрения закона: оно блокирует избирательный процесс и порождает хаос, что точно недопустимо. Мы готовим соответствующую апелляцию», – обещал он.

Экс-глава КИУ и депутат БПП Александр Черненко в общении с LB.ua предположил, что иск инспирирован не Аграрной партией.

«Говорят, что за этой инициативой стоит Оппозиционная платформа «За життя», которая получила номер 6 в бюллетене, а их главные конкуренты на электоральном поле, «Оппозиционный блок» – номер 1. Технологи партии, мол, боятся, что люди не разберутся, и будут голосовать за первый номер, а не партию Бойко-Медведчука-Рабиновича. Они нашли формальную причину для обращения в суд, – заявил LB.ua нардеп. – Это рикошетом ударило по всему избирательному процессу. Думаю, апелляцию ЦИК все-таки выиграет, хотя есть реально варианты, что решение суда останется в силе. Тогда вообще не представляю, что будет с выборами. Надежда только на то, что после такого информационного резонанса и реальной угрозы срыва выборов, ЦИК отстоит в суде свою позицию и выборы состоятся по плану 21 июля».