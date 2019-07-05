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Пережеребьевка номеров партий может сорвать проведение выборов, - Разумков

В бюджете не предусмотрены деньги на повторную печать 5 млн бюллетеней, которые уже готовы.

Пережеребьевка номеров партий может сорвать проведение выборов, - Разумков
Фото: Lb.ua

Решение суда о пережеребьевке партий, чтобы определить их номера в бюллетене на выборах, может сорвать проведение досрочных выборов в Верховную Раду. Такие опасения выразил глава партии Слуга народа Дмитрий Разумков в эфире телеканала 1+1.

По его словам, придется перепечатывать заново около пяти миллионов бюллетеней (часть которых уже напечатана).

"На самом деле ситуация довольно опасная. Это означает, что израсходована часть бюджетных средств, и это может привести к срыву выборов. На перепечатку нужно иметь ресурс", - отметил политик, добавив, что в бюджете дополнительные средства на повторную печать бюллетеней не предусмотрены.

Политик выразил надежду, что "еще не пройдены все инстанции" и суд "примет взвешенное, сбалансированное и законное решение".

Напомним, 4 июля 2019 года Шестой апелляционный суд обязал ЦИК провести пережеребьевку номеров партий в избирательных бюллетенях на внеочередных парламентских выборах, которые запланированы на 21 июля. Такой иск подала Аграрная партия из-за внесения в бюллетени в нарушение закона партии Руха нових сил после жеребьевки.

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