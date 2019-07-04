Суд обязал ЦИК провести пережеребьевку партий для бюллетеня

Шестой апелляционный админсуд обязал Центральную избирательную комиссию провести пережеребьевку по определению номеров политических партий для размещения их названий в избирательном бюллетене. Об этом во время заседания сообщила глава ЦИК Татьяна Слипачук.

Решение суда пока не поступило в ЦИК, поэтому узнать, какой была мотивация суда, пока невозможно. По словам Слипачук, ЦИК намерена обжаловать такое решение.

Напомним, ЦИК провела жеребьевку номеров партий для размещения их в бюллетене. В первой тройке - "Оппозиционный блок", "Сила и честь" и ВО "Батькивщина".