Рейтинг "Слуги народа" снизился до 42%, - опрос

Политическая партия "Слуга народа" остается лидером электоральных предпочтений украинцев, но ее рейтинг продолжается снижаться. За нее готовы проголосовать 42,3% избирателей среди тех, кто намерен принять участие в выборах 21 июля и определился с симпатиями, тогда как на предыдущей неделе этот показатель превышал 45%.

Об этом свидетельствует социологический опрос группы "Рейтинг", который проводился 29 июня - 3 июля 2019 года. Были опрошены 2500 человек. Ошибка репрезентативности исследования, которое проводилось методом личного формализованного интервью (face-to-face), - не более 2,0%.

Опрос показал, что преодолевают проходной барьер еще четыре партии: "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука (13,4%), "Европейская солидарность" Петра Порошенко (8,3%), партия "Голос" Святослава Вакарчука (7,2%), "Батькивщина" Юлии Тимошенко (7,2%).

Меньше проходного барьера рейтинг у "Силы и чести" Игоря Смешко (3,8%), "Оппозиционного блока" (3,1%), "Украинской стратегии" (2,8%), "Радикальной партии" (2,4%), "Гражданской позиции" (2,4%), "Свободы" (2,3%), "Партии Шария" (1,8%), "Самопомощи" (1,1%).

Остальные партии набирают меньше 1%.

Напомним, что выборы в Верховную Раду пройдут 21 июля.