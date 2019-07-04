​Окончательного решения КС по люстрации сегодня не будет, - Сюмар

Закон "Об очищении власти", который обеспечил люстрацию чиновников времен президентства Виктора Януковича, пытаются отменить до 21 июля.

Об этом сообщила Виктория Сюмар, которая вместе с другими депутатами встретилась с главой Конституционного суда перед началом судебного заседания.

"Мы встретились с председателем Конституционного суда Натальей Шапталь. Донесли настроения, которые есть сегодня у людей относительно возможной отмены декоммунизации и люстрации. Ключевое - рассмотрение этих вопросов будет после обеда, и, как нас заверили, - промежуточным, без окончательного решения, поскольку часть судей отсутствует", - написала она в Фейсбуке.

Сюмар подчеркнула, что каждое промежуточное рассмотрение требует активной позиции общественности.

"Ведь люстрацию хотят отменить к формированию нового правительства. Чтобы посадить туда люстрованих чиновников времен Януковича-Азарова. Это возвращение Москвы прямо на улицу Грушевского. И это то, чего мы допустить не можем",- добавила депутат.

Напомним, закон "Об очищении власти" (люстрации) был принят с пятой попытки в сентябре 2014 года и вступил в силу в октябре 2014 года. Он предусматривает, что лица, занимающие госдолжности, подпадающие под люстрационную проверку, должны не позже, чем на десятый день с начала проведения проверки, подать своему руководителю собственноручно написанное заявление о согласии на проведение проверки.

В январе 2015 года депутаты Рады, среди которых в основном бывшие регионалы, обжаловали закон в Конституционном суде. В КСУ поступили два представления от ВСУ и одно представление от 47 народных депутатов относительно конституционности некоторых положений закона. Впоследствии суд объединил три представления в одно производство.