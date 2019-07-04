Коломойский заверил, что не намерен похищать Гонтареву

Олигарх Игорь Коломойский заявил, что не намерен похищать экс-главу НБУ Валерию Гонтареву из Великобритании.

"Это вырвано из контекста. Речь не шла о том, чтобы ее просто вывезти", - сказал он в интервью НВ.

На прошлой неделе Гонтарева сказала, что расценивает возвращение Коломойского в Украину как личную угрозу. "Коломойский заявил, что если я не вернусь в Украину, то он меня вывезет в частном порядке. По-английски это - kidnapping", - сказала она.

Игорь Коломойский утверждает, что имел в виду частный борт для экстрадиции, а не похищение.

"Она сказала, что даже несмотря на запросы, вопросы и требования допроса в Генпрокуратуре или кто там ее вызывал, она не собирается никуда ехать. Да, я сказал, что, может, она не хочет ехать в каком-то принудительном порядке, — экстрадиция, еще чего-нибудь. Я сказал, что мы ее вывезем просто частным порядком: предоставим частный борт и привезем ее. Если ей не хочется ехать в эконом-классе, когда ее будут экстрадировать", - сказал он.

По мнению олигарха, экс-глава НБУ "рассказывает сказки и делает из себя героиню".

"Ничего она не испугалась и ничего она не боится… А где вы видели, чтобы если человеку что-то грозило, он об этом открыто заявлял в интервью, еще и ведущим изданиям? Пусть она спит спокойно", - заявил он.

Напомним, Валерия Гонтарева возглавляла НБУ на момент национализации Приватбанка.