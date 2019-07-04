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В СНБО создадут координационный центр, который будет реформировать "Укроборонпром"

Центр будет осуществлять всесторонний анализ нынешней ситуации, отвечать за выбор оптимальной модели реформирования.

В СНБО создадут координационный центр, который будет реформировать "Укроборонпром"
Заседание СНБО, 27 июня 2019.
Фото: president.gov.ua

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины создаст Координационный центр по внедрению реформ оборонно-промышленного комплекса. Об этом сообщает пресс-центр ведомства со ссылкой на секретаря СНБО Александра Данилюка.

Приоритетной задачей координационного центра станет реформирование государственного концерна "Укроборонпром". Данилюк также отметил, что этот центр будет осуществлять быстрый и всесторонний анализ нынешней ситуации, отвечать за выбор оптимальной модели реформирования и внедрения законодательных инициатив в сфере ОПК, в том числе в части полного исключения вероятности коррупционных деяний и участия политиков в этой сфере.

Среди других задач центра - эффективно координировать процесс имплементации реформ и создание действующего механизма общественного контроля. Заседания ответственной группы за координационный центр будут проходить на регулярной основе.

Напомним, секретарь СБО Александр Данилюк назвал главные вызовы для национальной безопасности. Самой первой и главное проблемой является война, далее энергетика: уголь, поставка Российского газа.

Также, перечисляя вызовы, он напомнил о неудовлетворительной эпидемиологической ситуации по кори, влиянии российской пропаганды и кибербезопасности. Данилюк считает угрозой нацбезопасности и рост пророссийских настроений в Украине, но, по его мнению, избрание Владимира Зеленского эту ситуацию изменило.

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