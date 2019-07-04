В Раде назвали дату голосования за Избирательный кодекс - 11 июля

Финальное голосование за Избирательный кодекс по открытым спискам должно состояться накануне внеочередных выборов в Верховную раду в пленарный четверг, 11 июля.

Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил докладчик по избирательному кодексу, народный депутат Александр Черненко.

По его словам в среду, 10 июля, должно состояться заседание правового комитета, на котором будут готовить сбалансированный проект кодекса.

"Сначала надо рассмотреть все правки. Поскольку все правки отклоняются, нужно вернуться к ряду поправок. Очевидно, что потребуется провести заседание комитета. Финальное голосование должно состояться в следующий четверг. Раньше не будет", - пояснил Черненко.

Напомним, Избирательный кодекс был принят в первом чтении в ноябре 2017 года минимально необходимым количеством голосов. Он объединил в себе положения пяти законов: о выборах президента, о выборах народных депутатов, о местных выборах, о Центризбиркоме и о государственном реестре избирателей.

Кодекс разрабатывался на базе проекта, подготовленного рабочей группой под руководством Юрия Ключковского и зарегистрированного еще в марте 2010 года. Тогда над ним работали ведущие специалисты по избирательному законодательству, документ получил положительное заключение Венецианской комиссии. Кодекс предусматривает отказ от мажоритарной системы выборов и переход на пропорциональную с открытыми партийными списками.

В мае 2019 года профильный комитет Рады одобрил проект Избирательного кодекса ко второму чтению. На данный момент парламент рассмотрел уже 3 тыс. поправок к нему (более 65%) из 4568.