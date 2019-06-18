На этой пленарной неделе Верховная Рада продолжит рассмотрение Избирательного кодекса во втором чтении. Об этом на согласительном совете заявил спикер Андрей Парубий, передаёт корреспондент LB.ua.

"Есть много мифов и недопонимания относительно Избирательного кодекса, поэтому нам нужно будет обеспечить большую презентацию как для людей, так и депутатов", - заявил он.

Спикер призвал депутатов на текущей пленарной неделе "более интенсивно" продолжить рассмотрение Избирательного кодекса.

"На этой неделе мы продолжим рассмотрение правок к кодексу. Вы знаете, что их большое количество, более 4 тыс. Нам очевидно нужно будет идти более интенсивно, чем ранее... Надеюсь, мы активней будем рассматривать правки", - сказал Парубий.

Напомним, ранее спикер анонсировал принятие Избирательного кодекса во втором чтении и в целом до 14 июля.