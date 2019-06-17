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Россия игнорирует решение ЕСПЧ о переводе крымскотатарского активиста Бекирова в больницу

ЕСПЧ обязал власти незамедлительно поместить Бекирова в больницу не тюремного типа.

Россия игнорирует решение ЕСПЧ о переводе крымскотатарского активиста Бекирова в больницу
Эдем Бекиров
Фото: Радио Свобода

Старший следователь крымского управления ФСБ России Иван Романец игнорирует решение Европейского суда по правам человека и отказывает в госпитализации крымскотатарского активиста Эдема Бекирова, которого содержат в СИЗО Симферополя оккупированного Крыма.

Об этом сообщил адвокат Алексей Ладин, передает Крым.Реалии.

Защита направила следователю ФСБ соответствующее ходатайство об исполнении решения ЕСПЧ в отношении Бекирова.

"Следователь пояснил, что не видит оснований для направления Бекирова в больницу. Отказ он мотивировал тем, что решение ЕСПЧ - это не решение, а письмо и оно надлежащим образом не заверено, а по официальным каналам никакой информации ему не поступало. Кроме того, он сослался на то, что Бекирова уже вывозили в больницу, где он по мнению следователей, прошел надлежащее медицинское обследование, по итогам которого есть заключение врачей о том, что Бекиров может содержаться в СИЗО", - рассказал адвокат.

Также он рассказал, что направил заявления на адрес уполномоченного по правам человека в Крыму и ее руководителю в Москве, руководству УФСБ оккупированного Крыма, директору ФСБ, министру юстиции, аппарату при президенте РФ.

"В этих заявлениях я прошу оказать содействие в реализации решения ЕСПЧ", - рассказал Ладин.

Он напомнил, что отказ следователей выполнять решение ЕСПЧ повлечет за собой нарушение других статей Конвенции о защите прав человека.

Согласно Правилу 39 регламента ЕСПЧ, которое было применено по отношению к Эдему Бекирову, власти России обязаны незамедлительно поместить его в больницу не тюремного типа.

Как сообщалось, суд в Крыму продлил арест тяжелобольному Эдему Бекирову до 12 августа. Следователь заявил, что следствие не располагает материалами, которые доказывали бы невозможность содержания Бекирова в СИЗО.

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