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Жителей Крыма при пересечении админграницы с Украиной попросят указывать цель поездки - МинВОТ

Министерство планирует начать мониторинг в ближайшее время.

Жителей Крыма при пересечении админграницы с Украиной попросят указывать цель поездки - МинВОТ
Фото: investigator.org.ua

В Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины решили провести мониторинг целей поездок жителей аннексированного Россией Крыма на материковую Украину. Об этом сообщил первый замминистра Юсуф Куркчи на пресс-конференции в Херсоне, пишет сайт "Крым.Реалии".

"Это позволит нам более тщательно проанализировать те проблемы, с которыми обращаются и с какими сталкиваются жители в оккупированном Крыму и определить тенденции", - сказал замминистра.

По словам Куркчи, мониторинг в форме анонимного анкетирования будет проводиться на контрольных пунктах въезда-выезда на админгранице с Крымом "в ближайшее время".

Замминстра также сообщил, что по результатам предварительного мониторинга, основная часть крымчан обращается за решением проблем документирования, другая – за получением медицинских услуг.

"Есть определенная категория людей, которая связана с обучением. И очень маленькая часть пересекает админграницу, чтобы поехать дальше – на отдых или по другим делам", – рассказал Куркчи.

По его словам, подобный мониторинг МинВОТ уже проводил в прошлом году.

После аннексии Крыма Россией в начале 2014 года между материковой Украиной и полуостровом пролегла формально административная, но фактически – настоящая граница. В Херсонской области на админгранице с Крымом работают три контрольных пункта въезда/выезда – «Каланчак», «Чонгар» и «Чаплинка».

Напомним, ранее на КПВВ "Каланчак" задержали боевика "Самообороны Крыма".

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