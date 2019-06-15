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С начала дня на Донбассе произошло 8 обстрелов, без потерь

Возле Авдеевки боевики применили минометы калибра 120 мм и 82 мм.

С начала дня на Донбассе произошло 8 обстрелов, без потерь
Фото: Макс Левин

С начала дня в зоне боевых действий на Донбассе произошло 8 обстрелов. Украинская армия не понесла потерь.

Об этом говорится в вечерней сводке пресс-цента Объединенных сил.

Обстрелы произошли возле Лебединского, Авдеевки, Новотроицкого, Красногоровки и Станицы Луганской.

В одном случае возле Авдеевки боевики применили минометы калибра 120 мм и 82 мм.

Напомним, что 14 июня на Донбассе произошло 24 обстрела, один украинский военный был ранен.

13 июня было 29 обстрелов, один военный был ранен, еще один - травмирован.

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